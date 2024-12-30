Milli tenisçi İpek Öz'den büyük başarı!
Milli tenisçi İpek Öz, Avustralya'daki WTA 125 turnuvasında ana tabloya kaldı.
İpek Öz, Uluslararası Canberra Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar elemelerinde Rus Elena Pridankina'yı 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi.
Kadınlar dünya sıralamasının 234. basamağındaki İpek, Avustralya'nın başkenti Canberra'da düzenlenen organizasyonun elemelerinde, klasmanın 186. sırasındaki Pridankina ile karşılaştı.
25 yaşındaki milli tenisçi, korttan 2-0 (6-1, 6-2) galip ayrılarak Kadınlar Tenis Birliği (WTA) faaliyet programındaki toplam 125 bin dolar ödüllü turnuvada adını ana tabloya yazdırdı.
İpek, ilk turda ev sahibi ülkeden Taylah Preston'ın karşısına çıkacak.
Etiketler: #ipek öz #Uluslararası Canberra Tenis Turnuvası #tenis
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