Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de şampiyon oldu
Portekiz'de düzenlenen W25 Porto Open turnuvasında milli tenisçi Pemra Özgen, tek kadınlarda şampiyon oldu.
Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de düzenlenen W25 Porto Open turnuvasında tek kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde İspanyol Eva Guerrero Alvarez'i 6-3, 2-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Pemra, kariyerinin 18. tekler şampiyonluğunu elde etti.
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