Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de şampiyon oldu

03 Temmuz 2022 Pazar, 19:11

Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de düzenlenen W25 Porto Open turnuvasında tek kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde İspanyol Eva Guerrero Alvarez'i 6-3, 2-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Pemra, kariyerinin 18. tekler şampiyonluğunu elde etti.