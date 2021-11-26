Milli tenisçi Yankı Erel, Bahreyn'de yarı finale çıktı
21 yaşındaki milli tenisçi Yankı Erel, Bahreyn'de yarı finale çıkma başarısı gösterdi.
Milli tenisçi Yankı Erel, Bahreyn'de düzenlenen Manama Challenger Turnuvası'nda yarı finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yankı, çeyrek final maçında Büyük Britanya'dan Ryan Peniston'la karşılaştı.
İlk seti 6-2 kaybeden milli sporcu, ikinci seti 6-3 alarak durumu 1-1'e getirdi. Final setinde 4-0 geriye düşmesine rağmen maçı bırakmayan 21 yaşındaki milli tenisçi, seti 7-5, maçı da 2-1 kazanarak wild card'la katıldığı organizasyonda yarı finalist oldu.
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