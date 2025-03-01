Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti
Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çeyrek finalde elendi.
Dünya sıralamasının 88. basamağındaki Zeynep, Merida kentindeki "sert kort" turnuvasında dünya 10 numarası ABD'li Emma Navarro'yla karşı karşıya geldi.
Aynı zamanda turnuvanın 1 numaralı seribaşı olan Navarro'ya 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilen Zeynep, organizasyona çeyrek finalde veda etti.
Etiketler: #Zeynep Sönmez #Merida Açık Turnuvası #tenis
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