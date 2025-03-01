Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti

Yayınlanma: 01.03.2025 - 10:20

Güncelleme: 01.03.2025 - 10:20

Dünya sıralamasının 88. basamağındaki Zeynep, Merida kentindeki "sert kort" turnuvasında dünya 10 numarası ABD'li Emma Navarro'yla karşı karşıya geldi.

Aynı zamanda turnuvanın 1 numaralı seribaşı olan Navarro'ya 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilen Zeynep, organizasyona çeyrek finalde veda etti.