Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde 2. tura çıktı!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ın (Roland Garros) eleme turunda karşılaştığı Sırp raket Dejana Radanovic'i 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

AA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 13:29
Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde 2. tura çıktı!
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Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın elemelerinde karşılaştığı Sırp Dejana Radanovic'i 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Kadınlar dünya sıralamasının 157. basamağındaki Zeynep, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ilk tur maçında, klasmanın 236. sırasındaki Dejana Radanovic ile karşılaştı.

SIRP RAKİBİNİ GEÇTİ

22 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 19 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle kazanarak tur atladı.

Kariyerinde ilk kez Roland Garros elemelerine katılan Zeynep, 2. turda dünya 104 numarası Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'in karşısına çıkacak.


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