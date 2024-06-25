Milli tenisçiler, Wimbledon'da elemelere iyi başladı

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Türk tenisçiler Zeynep Sönmez ile İpek Öz, elemelerde ilk maçlarını kazandı.

AA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 20:00
Milli tenisçiler, Wimbledon'da elemelere iyi başladı
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Kadınlarda ana tabloya kalmak için mücadele eden milli tenisçiler, turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık'ta ana tabloya kalmayı başaran Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ana tabloyu görmek adına elemelerde ilk olarak dünya 109 numarası Japon tenisçi Mai Hontama'yla karşılaştı. Rakibini 1 saat 9 dakika süren maçta 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen dünya 136 numarası olan 22 yaşındaki milli tenisçi, elemelerde 2. tura yükseldi.

Dünya 260 numarası olarak elemelere katılan bir diğer milli sporcu İpek Öz ise ilk turda dünya 692 numarası Büyük Britanyalı Mingge Xu'yla karşılaştı. Rakibini 1 saat 24 dakika süren maçta 6-4'lük setlerle 2-0 yenen 24 yaşındaki milli sporcu, tur atladı.

Zeynep Sönmez, ikinci turda dünya 182 numarası Sloven tenisçi Polona Hercog'la, İpek Öz ise dünya 128 numarası Macar tenisçi Dalma Galfi'yle karşılaşacak. Karşılaşmalar, yarın oynanacak.


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