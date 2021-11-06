Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan pahalılığa gönderme
İtalya'da yaşamını sürdüren voleybolcu Ebrar Karakurt, yaptığı market alışverişini Instagram hesabından paylaştı.
İtalya'daki Igor Gorgonzola Novara takımına transfer olan yıldız voleybolcu Ebrar Karakurt, yaptığı market alışverişini Instagram hesabından paylaştı. Görüntülerdeki Türk mallarının fiyatları dikkat çekti.
Cesur yorumlarıyla tanınan Karakurt, İtalya’da marketten yaptığı alışverişin fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşması çok sayıda tepki aldı. Market raflarının fotoğrafını çeken Ebrar, Türk bayrağı emojisi ile fiyatlara dikkat çekti.
Bu sezon İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımında forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Monza maçında gösterdiği performans ile MVP (En Değerli Oyuncu) seçildi.
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