Milli voleybolcu Hande Baladın'ın belgeseli 'Baladın' galası yapıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Hande Baladın için çekilen “Baladın” belgeselinin galası yapıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 23:38
Milli voleybolcu Hande Baladın'ın belgeseli 'Baladın' galası yapıldı
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Hande Baladın’ın kariyerinin anlatıldığı belgeselin gala gecesi, milli sporcunun yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları ve davetlilerin katılımı ile İstanbul'da düzenlendi.

HANDE BALADIN: ÇOK HEYECANLIYIM

Belgeselin gösterimi öncesinde açıklamalarda bulunan Hande Baladın, çok heyecanlı olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu:

“Çok heyecanlıyım, aynı zamanda çok gerginim. Güzel bir gece olacağına eminim. Hala kariyerim devam etmekte ve böyle bir şey bizim camiamızda ilk defa yapılıyor. O yüzden biraz gergin hissediyorum ama çok mutluyum. Kariyerim bittiğinde ya da 10-20 sene sonra bu projeyle alakalı çok mutlu ve gururlu hissedeceğimi düşünüyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım izleyenler de bizim kadar keyif alır ve beğenir."

“VOLEYBOL MİLLİ TAKIMI OLARAK ÇOK GÖZ ÖNÜNDEYİZ”

Her zaman eleştirilere açık olduğunu ifade eden Baladın, “Bu proje ilk geldiğinde aynı soru ile karşılık verdim, '26 yaşında birine belgesel çekilir mi' diye. Çektik, bakalım. Umarım güzel olur, bir ilk oldu. Eleştirilerle alakalı, her zaman eleştiriye açığız. Voleybol milli takımı olarak çok göz önündeyiz. Çok normal olarak karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

"GEÇEN SENEKİ UYUMUMUZU YAKALAMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

15 Mayıs’ta başlayacak olan Milletler Ligi hakkında da yorumlarda bulunan milli oyuncu, "Onun için ayrı heyecan yaşıyoruz. 12'sinde Antalya'ya gideceğiz 15'inde Milletler Ligi başlayacak, ilk maçımız oynayacağız. Heyecanlıyız, takım olarak hazırlanıyoruz. Bizim için çok önemli bir yaz. Milletler Ligi'nde geçen seneki uyumumuzu yakalamaya çalışacağız. En kısa sürede bunu yapacağımıza inanıyoruz. Umarım çok güzel geçecek. Tüm destekçilerimizi Antalya'ya bekliyoruz” dedi.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Hande Baladın’ın belgeselinin galasında olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek şu yorumlarda bulundu:

“Bu evlatlarımla gurur duyuyorum, kısa bir süre önce bir evladımın heykelinin açılışında bir aradaydık, bir evladımın belgeselinin galasındayız, dün ülke olarak alınabilecek tüm ödülleri alan voleybolun gecesindeydik. Bunların hepsini göz önüne aldığımızda Türk voleybolunun nereye geldiğini hep birlikte görüyoruz. Camiam ve evlatlarım adına çok mutlu ve gururluyum. Hande Baladın'ın bu gurur gecesinde onu yalnız bırakamazdık. Bir başkan, bir babası olarak çok gururluyum, çok mutluyum. Bundan daha gurur verecek ne olabilir.”

“HANDE TÜRK SPORUNUN GURURU”

Hande Baladın’ın Türk sporunun yetiştirdiği önemli oyunculardan birisi olduğunu söyleyen Üstündağ, “Hande, Türk sporunun gururu, Türk sporunun yetiştirdiği önemli oyunculardan biri. Böyle bir belgeselde yaşının 26, 22 ya da 35 olmasının önemi yok. Sponsoruna da teşekkür ediyorum, sponsorunun öncülüğünde güzel bir belgesel süreci yaşadılar. Ben de düşüncelerimi aktardım, çok mutlu oldum. Çok genç yaşta niye belgeseli yapıldı denilmemeli. Ülkesine faydalı işler yaptıkları, İstiklal Marşı'nı okuttukları için bunun günü beklenir mi! Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hande ile de gurur duyuyorum” diyerek sözlerini noktaladı.


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