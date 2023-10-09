Hande Baladın’dan tırnaklarını eleştirenlere cevap! ‘Bunlar sayesinde blok yaptım’

Yayınlanma: 09.10.2023 - 11:59

Güncelleme: 09.10.2023 - 11:59

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın oyuncusu Hande Baladın, Mehmet Demirkol’un programına katıldı.

Milli voleybolcu Baladın, CEV 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası final maçına sahaya uzun tırnaklarıyla çıktığı için hakkında yapılan eleştirilerine haftalar sonra cevap verdi.

“SADECE TIRNAĞIMLA DOKUNDUM TOPA”

Baladın, “Benim tırnaklarıma takılmışlar. Böyle de oynayabiliyorum arkadaşlar. Herkes protez zannediyor ama orijinal. Biraz kalın sadece. Ben bunlar sayesinde blok yaptım. Sadece tırnağımla dokundum topa. Kalın biraz o yüzden kırılmadı” diye konuştu.