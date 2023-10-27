Milli voleybolcu Saliha Şahin: '100. yılda Avrupa'da kupa kazanmak gurur verici'

Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:26

Güncelleme: 27.10.2023 - 17:26

Yaz döneminde Eczacıbaşı Dynavit’ten Polonya’nın Chemik Police takımına kiralanan milli voleybolcu Saliha Şahin, takımıyla ilk kupasını kazandı.

Chemik Police, Polonya Süper Kupası’nda LKS Lodz’u 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Milli voleybolcu Saliha Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Polonya’ya alıştığını ve çok yoğun bir çalışma temposunda olduklarını belirterek, “Çok çalışıyoruz ve bunu kupayla taçlandırdık. Polonya’ya ve takımıma alıştım. İlk kupamızı da kazandık. Kendimi iyi ve güçlü hissediyorum. Burada antrenmanlar çok yoğun geçiyor, benim için de bu çok önemli. Çünkü hedeflerim var ve bunları gerçekleştirmem için de güçlü olmam lazım. Burada bana olan ilgi de fazla. Performansım yükseliyor ancak daha fazlasını yapmak istiyorum. Kazandığımız kupa da bizi daha fazla motive edecek” dedi.

“CUMHURİYETİMİZİN 100’ÜNCÜ YILINDA AVRUPA’DA KUPA KAZANMAK GURUR VERİCİ”

Polonya’da çok sevildiğini belirten 24 yaşındaki sporcu, “Burada bana olan ilgi de çok güzel. Ülkemi de çok güzel temsil ettiğimizi düşünüyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Avrupa’da kupa kazanmak, sevilen ve değer gören Türk bir sporcu olmak gurur verici ama daha fazlasını yapmak en büyük dileğim” diye konuştu.