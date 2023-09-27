Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ten Filenin Sultanları’na sürpriz hediye
Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde tarih yazan Filenin Sultanları’na ünlü şovmen Beyazıt Öztürk’ten sürpriz bir teşekkür hediyesi geldi. Ünlü şovmen hediyesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde milli başarılara imza atan Filenin Sultanları’na ünlü şovmen Beyazıt Öztürk’ten sürpriz bir hediye geldi.
Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz aylarda Eskişehir’de heykel atölyesi kurduklarını açıklamış ve ilerleyen dönemlerde bu eserleri sergileyeceklerini belirmişti.
Şimdilerde yeniden ekrana gelmeye hazırlanan Beyazıt Öztürk’ten Filenin Sultanları’na sürpriz bir hediye geldi.
Sosyal medya sayfasından bir video yayınlayan Beyazıt Öztürk şu ifadeleri kullandı:
“Milli gururumuz VOLEYBOLCU KIZLARIMIZ için teşekkür hediyesi. Yıllar sonra ilk sergim PSM Zorlu’da."
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