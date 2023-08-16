Milli voleybolcu Simge Aköz: 'Hedef her zaman altın'

Yayınlanma: 16.08.2023 - 12:40

Güncelleme: 16.08.2023 - 12:40

Milletler Ligi’nde şampiyon olan ve 15 Ağustos - 3 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olan CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda deneyimli libero Simge Aköz, basın mensuplarına görüşlerini aktardı.

Voleybol Milletler Ligi’nde aldıkları şampiyonluğu değerlendiren Simge Aköz, “Şampiyonluğun tadı çok başka. Bu takım kürsüde yer almak için hep oradaydı. Hep madalya kazanmak için turnuvalara katılıyordu. Hedef her zaman altın ama altını aldıktan sonra bence herkes çok büyük bir tatmin yaşadı ve bu saatten sonra da en büyük hedeflerden biri her kulvarda altın almak olacaktır” diye konuştu.

Simge Aköz

“VNL BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR KAZANIM OLDU”

Milletler Ligi’nde geçirdikleri yoğun süreçten bahseden Simge Aköz, “Senelerdir böyle bir düzende ilerliyor. Kendi evimizde Antalya’da oynamak bizim için çok büyük avantaj. Daha az yolculuk yapmış oluyoruz. VNL herkesi denemek adına antrenörümüz takıma yeni adapte olmaya çalıştığı için onun için de güzel ve herkesi denediği bir süreç oldu. Sahada herkesten verim aldığını da gördük. O yüzden VNL bizim için çok büyük bir kazanım oldu. Bunu şampiyonlukla taçlandırmak da güzeldi. Antalya’da müthiş bir seyirci vardı. Her zaman kendi seyircimizin önünde oynamak çok farklı hislere sebep oluyor. Antalya etabı güzel geçti. Ardından uzun yolculuk ile Hong Kong, orada güzel sonuçlar elde ettik. Ardından Tayland’da dünyanın ekol takımlarından biri olan Brezilya karşısında güzel bir galibiyet aldık. Finallerde de hızımızı alarak madalyayı ülkemize getirdik” dedi.

“SANTARELLI, ‘YÜZÜNÜZDEKİ SALDIRGAN İFADEYİ GÖRMEK İSTİYORUM’ DEDİ”

Milletler Ligi grup aşamasında mağlup oldukları Amerika Birleşik Devletleri’ni final etabında yenmeleri hakkında konuşan Simge, başantrenör Santarelli’nin galip oldukları maç öncesi kendilerine ‘Yüzünüzdeki saldırgan ve hırslı ifadeyi görmek istiyorum’ dediğini belirterek, “Amerika aslında çok farklı rotasyonla geldi. Çoğu oyuncuyu daha önce görmemiştik. Amerika sürekli oyuncu üreten ülke olduğu için kaliteden hiçbir şey kaybetmiyor. İlk maçta çok fazla rotasyonla çıktık. Herkesi denemekti amaç. Finallerde işin ciddiyeti çok daha farklıydı ve konsantrasyon da çok farklı oluyor. Antrenörün söylediği en önemli şey ‘kalite tabii ki artık çok önemli yüzünüzdeki saldırgan ve hırslı ifadeyi görmek istiyorum’ oldu. Takım bunu çok güzel sahaya yansıttı. Bizim için çok güzel bir turnuva oldu. Yolumuz uzun bu sene olimpiyat elemesi ve Avrupa Şampiyonası var. Hedef her zaman en yukarısı o yüzden bunun ciddiyeti ile çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU ÜLKEMİZE GETİRİRİZ”

Avrupa Şampiyonası’ndan altın madalya alarak dönmek istediklerini vurgulayan Simge Aköz, “Güzel bir hazırlık dönemi geçti. Takımın birlik beraberliğinden bahsetmiyorum bile. Bu takımın enerjisi her zaman çok yüksek bu sene de öyle. Avrupa Şampiyonası ikinciliğimiz vardı. Altının tadıyla birlikte Avrupa şampiyonluğunu ülkemize getiririz diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

“OLİMPİYATTA DERECELER ELDE EDECEĞİZ”

Başarılı libero, 2024 Paris Olimpiyatları hakkında ise “Paris tabii ki turistik olarak da insanların hayalini süsleyen bir yer. Olimpiyatlar bambaşka bir duygu. Her sporcunun tatmasını gönülden istediğim bir duygu. Takım daha önce olimpiyatta bulundu fakat derecesi yoktu. Bu güzel yeni takımla birlikte inşallah o dereceleri elde edeceğiz diye düşünüyorum. Süreç çok güzel ve genç oyuncular çok güzel performanslar sergiliyor. Bütünlük güzel ve bu yüzden bu takım çok büyük umutlar veriyor” değerlendirmesini yaptı.

“ONLAR BU ÜLKENİN GURURLARI”

Dünya Şampiyonası’nda ikinci olan U19 Milli Kadın Voleybol Takımı’na da değinen Simge Aköz, “Onlar bu ülkenin gururları. İkincilik aslında taraftara da ülkeye de yetmiyor. Bu bir yandan pozitif açıdan bakarsan çok güzel bir destek aslında. Takımları ileri götürmek adına. Bununla yetinmemek çok güzel. İnanıyorum ki onlar elinden geleni yaptılar. Başardıkları şey çok güzel. Bu ülke aslında dünya ikinciliğine üzülecek noktaya gelmiş bu bizim için çok mutlu edici bir şey” açıklamasını yaptı.