Tarkan ve Filenin Sultanları'ndan sürpriz klip! Beğeni yağmuruna tutuldu
Filenin Sultanları ile Megastar Tarkan, bir markanın reklam çekimi için birlikte klip çekti. Öp şarkısının yeniden yorumlandığı o klip sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Şarkıcı Tarkan, Trendyol ile iş birliği yaparak Filenin Sultanları ile bir araya geldi. ‘Öp’ şarkısına reklam filmi çekilince şarkı yeniden gündem oldu.
‘KALPLERİMİZ DÖRT NALA, SİZ ÇIKINCA SAHAYA’
Sevilen şarkı ‘Biz o şahane maçlara. O ay, o hilal bayrağa. O ay yıldızlı formaya. Bak bak bak doyamadık. Kalplerimiz dört nala. Siz çıkınca sahaya. Biz bu büyük sevdaya. Hep birlikte doyamadık. Hep birlikte Milli Takım’ sözleriyle tekrar çekildi.
Biz o şahane maçlara— Trendyol (@Trendyol) August 12, 2023
O ay o hilal bayrağa
O ay yıldızlı formaya
Bak bak bak bak doyamadık!??????
Türkiye’nin Trendyol’u #MillilerinYanında!??#FileninSultanları @tarkan @TVForgtr pic.twitter.com/ZBus0JbOZe
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