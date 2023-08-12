Tarkan ve Filenin Sultanları'ndan sürpriz klip! Beğeni yağmuruna tutuldu

Filenin Sultanları ile Megastar Tarkan, bir markanın reklam çekimi için birlikte klip çekti. Öp şarkısının yeniden yorumlandığı o klip sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2023 - 23:47
Tarkan ve Filenin Sultanları'ndan sürpriz klip! Beğeni yağmuruna tutuldu
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Şarkıcı Tarkan, Trendyol ile iş birliği yaparak Filenin Sultanları ile bir araya geldi. ‘Öp’ şarkısına reklam filmi çekilince şarkı yeniden gündem oldu.

‘KALPLERİMİZ DÖRT NALA, SİZ ÇIKINCA SAHAYA’

Sevilen şarkı ‘Biz o şahane maçlara. O ay, o hilal bayrağa. O ay yıldızlı formaya. Bak bak bak doyamadık. Kalplerimiz dört nala. Siz çıkınca sahaya. Biz bu büyük sevdaya. Hep birlikte doyamadık. Hep birlikte Milli Takım’ sözleriyle tekrar çekildi.


Tarkan filenin sultanları

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