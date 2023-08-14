Filenin Sultanları'nın EuroVolley kadrosu belli oldu
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası (EuroVolley) kadrosunu açıkladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek kadrosunu açıkladı.
Kadroda, Tuğba Şenoğlu İvegin ve Saliha Şahin'in yer almaması dikkat çekti.
Kadro şu şekilde:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Orta Oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
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