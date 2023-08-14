Filenin Sultanları'nın EuroVolley kadrosu belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası (EuroVolley) kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 00:07
Filenin Sultanları'nın EuroVolley kadrosu belli oldu
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Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek kadrosunu açıkladı.

Kadroda, Tuğba Şenoğlu İvegin ve Saliha Şahin'in yer almaması dikkat çekti.

Kadro şu şekilde:

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Orta Oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt


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