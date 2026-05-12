Milli yarış pilotu Ayhancan Güven’den dev iş birliği

Uluslararası motor sporlarında Türkiye’yi temsil eden milli pilot Ayhancan Güven, 2026 sezonu öncesinde yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Atıştırmalık alanında faaliyet gösteren Züber, başarılı pilotun sezon boyunca beslenme sponsoru olarak destek verecek.

Son yıllarda basketbol, tenis ve farklı branşlardaki spor iş birlikleriyle öne çıkan marka, motor sporlarına da adım atmış oldu. Yapılan anlaşma kapsamında Ayhancan Güven’in yoğun yarış ve antrenman programında ihtiyaç duyduğu beslenme desteğinin sağlanacağı belirtildi.

Porsche fabrika pilotu olarak kariyerini sürdüren Güven, 2025 sezonunda DTM’de elde ettiği beş yarış galibiyetiyle şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Milli pilotun 2026 sezonunda ise Nürburgring 24 Saat yarışının yanı sıra Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın (WEC) LMGT3 kategorisinde mücadele edeceği açıklandı.

İş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan taraflar, performans sporlarında hazırlık süreci, disiplin ve doğru beslenmenin önemine dikkat çekti. Ayhancan Güven, yoğun yarış temposunda doğru beslenmenin performansın sürdürülebilirliği açısından kritik rol oynadığını ifade etti.