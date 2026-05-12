Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milli yarış pilotu Ayhancan Güven’den dev iş birliği

Milli yarış pilotu Ayhancan Güven’den dev iş birliği

12.05.2026 12:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Milli yarış pilotu Ayhancan Güven’den dev iş birliği

Uluslararası motor sporlarında Türkiye’yi temsil eden milli pilot Ayhancan Güven, 2026 sezonu öncesinde yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı

Uluslararası motor sporlarında Türkiye’yi temsil eden milli pilot Ayhancan Güven, 2026 sezonu öncesinde yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Atıştırmalık alanında faaliyet gösteren Züber, başarılı pilotun sezon boyunca beslenme sponsoru olarak destek verecek.

Son yıllarda basketbol, tenis ve farklı branşlardaki spor iş birlikleriyle öne çıkan marka, motor sporlarına da adım atmış oldu. Yapılan anlaşma kapsamında Ayhancan Güven’in yoğun yarış ve antrenman programında ihtiyaç duyduğu beslenme desteğinin sağlanacağı belirtildi.

Porsche fabrika pilotu olarak kariyerini sürdüren Güven, 2025 sezonunda DTM’de elde ettiği beş yarış galibiyetiyle şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Milli pilotun 2026 sezonunda ise Nürburgring 24 Saat yarışının yanı sıra Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın (WEC) LMGT3 kategorisinde mücadele edeceği açıklandı.

İş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan taraflar, performans sporlarında hazırlık süreci, disiplin ve doğru beslenmenin önemine dikkat çekti. Ayhancan Güven, yoğun yarış temposunda doğru beslenmenin performansın sürdürülebilirliği açısından kritik rol oynadığını ifade etti.

İlgili Konular: #sponsor #Ayhancan Güven

İlgili Haberler

Bir ilki yaşadı: Ayhancan Güven, DTM şampiyonu oldu!
Bir ilki yaşadı: Ayhancan Güven, DTM şampiyonu oldu! Hockenheimring 2. yarışta zafere ulaşan Ayhancan Güven, DTM şampiyonluğunu kazanmayı başardı.
Ayhancan Güven, GT World Challenge Avrupa Dayanıklılık Kupası'nda yarışacak
Ayhancan Güven, GT World Challenge Avrupa Dayanıklılık Kupası'nda yarışacak Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 GT World Challenge Avrupa Dayanıklılık Kupası'nın İspanya'da düzenlenecek 10. ayağında piste çıkacak.
Ayhancan Güven'in Katar yarışına erteleme kararı!
Ayhancan Güven'in Katar yarışına erteleme kararı! Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Katar'da koşulması planlanan Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın (WEC) ilk yarışının ertelendiğin duyurdu. Şampiyonada milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven de yer alıyor.