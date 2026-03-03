Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ayhancan Güven'in Katar yarışına erteleme kararı!

3.03.2026 23:05:00
AA
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Katar'da koşulması planlanan Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın (WEC) ilk yarışının ertelendiğin duyurdu. Şampiyonada milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven de yer alıyor.

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven’in de yarışacağı Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Katar’da yapılması planlanan sezonun ilk ayağı, güvenlik gerekçesiyle ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "26-28 Mart tarihlerinde 2026 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın açılış ayağı olarak planlanan Katar'daki yarış, yılın ilerleyen dönemlerine ertelendi" bilgisi paylaşıldı.

İLK YARIŞ İTALYA'DA OLACAK

Açıklamada, "FIA WEC yönetimi, Ortadoğu'daki mevcut ve gelişen jeopolitik durum ışığında Katar Motor ve Motosiklet Federasyonu (QMMF) ile sürekli diyalog halinde olmuştur. Yarışmacıların, personelin ve taraftarların güvenliği son derece önemli olduğundan 26-28 Mart tarihlerinde yapılması planlanan etkinliğin ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.

Bu erteleme sonrasında sezonun ilk yarışının, 17-19 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde düzenleneceği bildirildi.

