Milli yıldız ‘F.Bahçe’yi istiyorum’ dedi, başkan Koç transfer için kolları sıvadı: Hakan bombası

Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’ın da ilgilendiği A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile görüştü. Peki perde arkasında neler yaşandı? İşte Cumhuriyet’in ulaştığı detaylar:

- Hakan Çalhanoğlu’nun, ortak arkadaşları aracılığıyla bir Fenerbahçe yöneticisine mesaj gönderip Sarı-Lacivertli takıma transfer olmak istediğini söylediği öğrenildi. Bu bilgi direkt Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a iletildi.

- Koç’un konuyla hemen bizzat ilgilendiği ve Çalhanoğlu ile telefonda görüştüğü kaydedildi. Bu görüşmede başkan Koç’un, Çalhanoğlu’na maaş beklentisini ve Inter kulübünün bonservis konusundaki talebini sorduğu bildirildi. Milli futbolcunun görüşmede Ali Koç’a “Başkanım bonservisimi alırsanız, Fenerbahçe’de oynamak isterim” diyerek net mesaj verdiği öğrenildi.

- Hakan’ın hem F.Bahçe’nin hızlı harekete geçmesinden hem de kendisine başkan nezdinde ilgi gösterilmesinden memnun olduğu belirtildi. SarıLacivertliler, Hakan’ın maaş beklentisini karşılayacağını tecrübeli futbolcuya aktardı. Çalhanoğlu, Inter’den yıllık 6-7 milyon Avro seviyesinde garanti para alıyor.

- F.Bahçe’nin kısa süre içinde Inter’le Hakan Çalhanoğlu’nun transferi konusunda resmi temaslara başladığı ve bonservis pazarlığına giriştiği gelen haberler arasında. İtalyan kulübünün kapıyı 30 milyon Avro’dan açtığı konuşuluyor.

SKRİNİAR TAMAM

F.Bahçe, Milan Skriniar ve kulübü Paris Saint Germain ile her konuda anlaştı. Sarı-Lacivertliler, Slovak stoperle 4 yıllık sözleşme imzalayacak. 30 yaşındaki futbolcunun, PSG’den kazandığı yıllık 12 milyon Avro’dan büyük oranda fedakârlık yapıp F.Bahçe’den bonuslarla beraber senelik 7.5 milyon Avro alacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, yine PSG’den transfer edeceği İspanyol 10 numara Marco Asensio ile birlikte Skriniar’ı sağlık kontrolünün yanı sıra resmi imza için bu hafta İstanbul’a getirecek. Portekiz kampını sürdüren F.Bahçe, bugün ülkenin ikinci lig ekiplerinden Uniao de Leiria ile saat 22.00’de hazırlık maçı oynayacak.