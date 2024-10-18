Milli yıldız Merih Demiral attı El-Ahli 3-0 kazandı!
Suudi Arabistan Pro Lig'i 7. hafta maçında El-Ahli, deplasmanda Al-Khaleej'i 3-0 yendi.
Suudi Arabistan Pro Lig'i 7. hafta maçında El-Ahli, deplasmanda Al-Khaleej ile karşı karşıya geldi. Merih Demiral'ın da takımı olan El-Ahli karşılaşmayı 3-0 kazandı.
El-Ahli'ye galibiyeti getiren goller 55 70 ve 74. dakikalarda sırasıyla Firas el-Bureykan, Ivan Toney ve Merih Demiral'dan geldi.
Maça ilk 11 başlayan Merih Demiral, 82. dakikada yerini Fahd Al Hamad'a bıraktı.
Al-Khaleej takımında Khaled-Al Samiri 53. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
El- Ahli bu galibiyetle birlikte puanını 10'a çıkardı. Al-Khaleej ise 7 puanda kaldı.
El-Ahli, bir sonraki maçında AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al-Rayyan ile karşılaşacak.
Al-Khaleej ise ligde Al Wehda ile karşılaşacak.
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