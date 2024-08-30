Milli yıldız Ömer Faruk Yurtseven, Ergin Ataman ile Panathinaikos'ta buluştu!
Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunan takımı Panathinaikos, NBA ekibi Utah Jazz'dan ayrılan Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattı.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i renklerine bağladı.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki pivot ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Ömer Faruk, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat ve son olarak Utah Jazz forması giydi. NBA'de normal sezonda 113 maça çıkan milli oyuncu, 5 sayı ve 4,6 ribaunt ortalamaları yakaladı.
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