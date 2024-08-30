Milli yıldız Ömer Faruk Yurtseven, Ergin Ataman ile Panathinaikos'ta buluştu!

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunan takımı Panathinaikos, NBA ekibi Utah Jazz'dan ayrılan Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 13:40
Milli yıldız Ömer Faruk Yurtseven, Ergin Ataman ile Panathinaikos'ta buluştu!
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Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i renklerine bağladı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki pivot ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Ömer Faruk, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat ve son olarak Utah Jazz forması giydi. NBA'de normal sezonda 113 maça çıkan milli oyuncu, 5 sayı ve 4,6 ribaunt ortalamaları yakaladı.


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