Panathinaikos'ta Ergin Ataman gelişmesi: Yunan başkan açıkladı!
Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos'un başkanı Dimitris Giannakopoulos, başantrenör Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, başantrenör Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Instagram üzerinden duyuru yapan Giannakopoulos, "Avrupa'nın en iyi koçu Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım" ifadelerini kullandı.
Ergin Ataman, geçen sezon 12 yılın ardından Panathinaikos'a THY EuroLeague şampiyonluğunu kazandırmıştı.
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