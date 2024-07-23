Panathinaikos'ta Ergin Ataman gelişmesi: Yunan başkan açıkladı!

Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos'un başkanı Dimitris Giannakopoulos, başantrenör Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 19:32
Panathinaikos'ta Ergin Ataman gelişmesi: Yunan başkan açıkladı!
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Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, başantrenör Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Instagram üzerinden duyuru yapan Giannakopoulos, "Avrupa'nın en iyi koçu Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, geçen sezon 12 yılın ardından Panathinaikos'a THY EuroLeague şampiyonluğunu kazandırmıştı.


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