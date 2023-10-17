Milli yıldızlar Alperen Şengün ile Cedi Osman ABD'de karşı karşıya geldi!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:45

Güncelleme: 17.10.2023 - 10:45

NBA'de hazırlık maçları dönemi, önceki gece oynanan altı karşılaşmayla devam etti.

Houston Rockets, Victor Wembanyama'nın oynamadığı hazırlık maçında San Antonio Spurs'ü 99-89 mağlup etti.

MİLLİ BASKETBOLCULAR KARŞI KARŞIYA

Rockets'ın bu yılın NBA Draftı'nda dördüncü sıradan seçtiği Amen Thompson ile 20. sıradan seçtiği Cam Whitmore 15'er sayı bularak, Rockets'ı galibiyete taşıdı.

Houston adına ayrıca Fred VanVleet 12 sayı ve üç top çalmayla oynarken, Aaron Holiday ise 12 sayı kaydetti.

Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, karşılaşmada 3 sayı, 7 ribaund ve 3 asist ile oynadı.

Spurs tarafında Zach Collins 18 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle takımın en etkili ismi oldu. Jeremy Sochan ise 13 sayı ve dört top çalma ile oynadı.

San Antonio'da milli basketbolcu Cedi Osman ise 9 sayı, 7 ribaund ve 2 asistlik performans gösterdi.

NBA'de gecenin diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Philadelphia 76'ers 127-119 Brooklyn Nets

Indiana Pacers 116-112 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 120-89 Maccabi Ra'anana

Phoenix Suns 117-106 Portland Trail Blazers

Utah Jazz 114-94 New Zealand Breakers