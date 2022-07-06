Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyaya uzandı

Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:48
Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyaya uzandı
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Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre kurbağalamada altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, kadınlar 200 metre kurbağalamanın finalleri yapıldı.

Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, 2.26.48'lik derecesiyle altın madalya kazandı.


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