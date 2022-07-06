Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyaya uzandı
Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre kurbağalamada altın madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, kadınlar 200 metre kurbağalamanın finalleri yapıldı.
Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, 2.26.48'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
Video Haberler
- Çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 6 yaralı
- 'Bunlar uzayda mı yaşıyor?'
- Kadir Şeker için karar verildi
- Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- 'Bıktık, yıldık... Yeter!'
- Antalya'da orman yangını
- Feci kaza: Otobüs yolcuların arasına daldı!
- 10 yıl sonra ilk temas: İtalyan başbakan Ankara'da
- Genç muhabir, habere giderken feci kazada öldü
- Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- İstanbul'da katliam
- AKP artık birinci parti değil
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- Operasyonda son gelişme: Emniyet'e çağırıldılar
- Real Madrid ayrılığı resmen açıkladı!