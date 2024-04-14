Milliler, Billie Jean King Kupası'nı yedinci tamamladı
A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası'nda İsveç ve Macaristan'ı mağlup ederek grubunu 7. sırada tamamladı.
Billie Jean King Kupası Avrupa-Afrika Grup 1'de mücadele eden A Milli Kadın Tenis Takımı, İsveç ve Macaristan'ı mağlup ederek grubunu 7. olarak tamamladı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Oeiras kentinde düzenlenen müsabakalarda İsveç ve Macaristan ile karşılaştı.
İsveç serisinin ilk maçında Çağla Büyükakçay'ın Lea Nilsson'a 4-6, 6-2, 3-6 mağlup olmasıyla Türkiye, seride 1-0 geri düştü. Serinin ikinci karşılaşmasında Ayla Aksu, Jacqueline Cabaj Awad'ı 6-4, 3-6, 7-5 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin kazananını belirleyecek çiftler maçında ise Zeynep Sönmez-Berfu Cengiz ikilisi Lea Nilsson-Jacqueline Cabaj Awad çiftini 6-3, 6-1 yenerek Türk Milli Takımı'nın 2-1 kazanmasını sağladı.
Türkiye-Macaristan serisinin ilk maçında korta çıkan Çağla Büyükakçay, Adrienn Nagy'i 6-4, 7-5 yenerek millileri 1-0 öne taşıdı. Son iki maça Macaristan'ın çıkmaması ile Türkiye Macaristan'a karşı korttan 3-0 üstün ayrıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
- Saldırı sonrası peş peşe açıklamalar!
- Teleferik kazasının sebebi ortaya çıktı!
- O teleferik 'Türkiye'nin en ucuzu' olarak tanıtılmış
- CHP'li Yavuzyılmaz belgeleri ile açıkladı!
- 1 Ocak'ta başlıyor... İşte yeni düzenleme
- YSK'den 'Kütahya' kararı!
- 10 yılda öne çıkması beklenen 8 meslek
- Sözleşmeyi sonlandırmışlardı: İGA'dan açıklama geldi
- Bir aydır öksürüyordu, gerçek sonradan ortaya çıktı