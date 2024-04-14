Milliler, Billie Jean King Kupası'nı yedinci tamamladı

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası'nda İsveç ve Macaristan'ı mağlup ederek grubunu 7. sırada tamamladı.

AA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 09:26
Milliler, Billie Jean King Kupası'nı yedinci tamamladı
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Billie Jean King Kupası Avrupa-Afrika Grup 1'de mücadele eden A Milli Kadın Tenis Takımı, İsveç ve Macaristan'ı mağlup ederek grubunu 7. olarak tamamladı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Oeiras kentinde düzenlenen müsabakalarda İsveç ve Macaristan ile karşılaştı.

İsveç serisinin ilk maçında Çağla Büyükakçay'ın Lea Nilsson'a 4-6, 6-2, 3-6 mağlup olmasıyla Türkiye, seride 1-0 geri düştü. Serinin ikinci karşılaşmasında Ayla Aksu, Jacqueline Cabaj Awad'ı 6-4, 3-6, 7-5 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin kazananını belirleyecek çiftler maçında ise Zeynep Sönmez-Berfu Cengiz ikilisi Lea Nilsson-Jacqueline Cabaj Awad çiftini 6-3, 6-1 yenerek Türk Milli Takımı'nın 2-1 kazanmasını sağladı.

Türkiye-Macaristan serisinin ilk maçında korta çıkan Çağla Büyükakçay, Adrienn Nagy'i 6-4, 7-5 yenerek millileri 1-0 öne taşıdı. Son iki maça Macaristan'ın çıkmaması ile Türkiye Macaristan'a karşı korttan 3-0 üstün ayrıldı.


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