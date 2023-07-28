Millilerden buruk galibiyet!
17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye, Karadağ'ı 3-0 mağlup etti ancak turnuvaya veda etti.
CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yedinci ve son maçında ev sahibi Karadağ'ı 3-0 yendi.
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milli takım, son maçında Karadağ ile karşılaştı.
Türkiye müsabakayı 25-15, 25-17 ve 25-8'lik setlerle 3-0 kazandı.
Grup aşamasını 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 10 puanla 3. sırada tamamlayan milliler, Avrupa Şampiyonası'na veda etti.
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