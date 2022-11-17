Millilerin İskoçya'yı yenmesi taraftarı mutlu etti
A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya'yı 2-1 yenmesi, maça ev sahipliği yapan Diyarbakır'da taraftarlara sevinç yaşattı.
A Milli Futbol Takımı'nın, Diyarbakır'da İskoçya ile oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanması taraftarları sevindirdi.
Diyarbakır Stadyumu'nda karşılamayı izleyen taraftarlardan Remziye Seyitalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşları ve ailesiyle maçı izlemeye geldiklerini söyledi.
Çok güzel ve keyifli bir maç izlediklerini belirten Seyitalioğlu, "Böyle maçların oynanmasını her zaman isteriz. Diyarbakır'da bu sene etkinlikler yapıldı. En güzel bu organizasyon oldu. Takımımız 2-1 yendi, çok mutluyuz" dedi.
Taraftarlardan Gurbet Kızıl da çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Milli takımımızı tebrik ediyoruz. Skorun 2-1 olmasıyla Diyarbakır plakası oldu. Güzel bir maç oldu. Güzel bir atmosferdi. Bu tür maçların devamını istiyoruz." diye konuştu
Adnan Akdeniz ise maçın Diyarbakır'da oynamasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bütün Diyarbakırlılar olarak milli takıma destek vermeye geldik. Çok da mutlu olduk." ifadesini kullandı.
Video Haberler
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Talimat gelince...'
- Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak' için tarih verdi
- O 'güllerin' sırrı çözüldü
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme
- Yeni Akit'ten Kılıçdaroğlu'na davet
- MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı
- Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
- Sokak röportajında akılalmaz ekonomi yorumu
- İYİ Partili Ali Kıdık'a silahlı saldırı
- Mahkeme kararını verdi: Adnan Oktar'a rekor ceza!