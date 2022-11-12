CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Giresunspor

Fenerbahçe Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. Kadıköy'deki zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2022 Cumartesi, 16:05
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Giresunspor
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisine de ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek hem zirvedeki puan farkını korumayı hem de Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

Ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunuyor.

İşte 11'ler...

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Alioski, Arao, Zajc, Rossi, İrfan Can, Valencia, Pedro

Giresunspor: Onurcan, Görkem, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Serginho, Kuwas, Sainz, Bajic

Eksikler

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan, Luan Peres, Batshuayi'nin yanı sıra Enner Valencia ile idmanda sakatlanan Emre Mor'un forma giymesi beklenmiyor.

Giresunspor'da Hayrullah ve Savicevic Fenerbahçe karşısında sahadaki yerini alamayacak.


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