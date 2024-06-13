Milos Teodosic sözleşmesini uzattı

Yayınlanma: 13.06.2024 - 17:40

Güncelleme: 13.06.2024 - 17:40

Önceki sezon EuroLeague'de istediği noktaya ulaşamayan ve yeni sezonun çalışmalarına hız veren Kızılyıldız ilk resmi hamlesini yaptı.

SÖZLEŞME UZATILDI

Kızılyıldız resmi sitesinden yaptığı açıklamada Milos Teodosic ile sözleşme uzatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada sözleşmenin 1 senelik olduğu resmen açıklandı.

27 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 27 maçta forma giyen Milos Teodosic bu karşılaşmalarda 9.4 sayı, 2.0 ribaund ve 5.9 asist istatistikleriyle oynadı.