Milot Rashica videosu tartışma yaratmıştı: Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a sert yanıt

Yayınlanma: 17.08.2023 - 12:08

Güncelleme: 17.08.2023 - 12:08

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsor tanıtım töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transfere ilişkin konuşan Dursun Özbek, Beşiktaş'ın Milot Rashica transferini duyurmak için paylaştığı video hakkında görüşlerini aktardı.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

- Hem 8 numara hem stoper hattına isimler yazılıyor. Bir şeyler söylemek ister misiniz?

"Bir transfer sezonunu başarılı şekilde yürütüyoruz. Eksiklerimizin büyük kısmını tamamladık. Nokta atışı isimler olacak. İsim zikretmek doğru olmaz. Çalışmalarımızı en kısa sürede bitirmenin peşindeyiz. Geçen sene olduğu gibi bu sene de en iyi futbolu oynayan takımı kurmanın peşindeyiz."

"ELBETTE BAŞARI ODAKLIYIZ"

"Galatasaray markasına son dönemde gösterilen ilgi çok değerli. Biz hedeflerimize ulaşmak için bizimle aynı hayalleri taşıyan markalarla iş birliği yapıyoruz. Galatasaray'ın kültüründe zorla yapılmış sponsorluklar yoktur. Bu hassasiyetle biz başka kulüplere benzemiyoruz."

"Amatör branşların 17'sinde de şampiyonlukları kovalayan takım olacağız."

"Kurucumuz Ali Sami Yen Bey'in sunduğu vizyon şu; Olimpik sporları yaymak ve Türk gençlerine öğretmek. Daha da önemlisi Türk olmayan takımları yenmek. Amatör sporlar, daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Futbol takımı hariç 2000'e yakın amatör sporcumuz var. Bunları antrene edilmesi ve tesisleşmesi önemli bir mali yapıyı gerektiriyor. Maalesef bu sporların getirisi çok yetersiz. Sponsorlar vasıtasıyla bu branşları fonlama yolunu seçtik. Elbette başarı odaklıyız. Bu itibarla ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım daha önce de söylediğimiz gibi, önümüzdeki 25 yılın finansal boyutunu planlıyoruz ve bir çoğu hayata geçti."

BEŞİKTAŞ'A YANIT

"Dün geceden beri çok üzgünüm. Galatasaray'ı bilmek, öğrenmek lazım. Bu ülkeye bilim insanları, devlet adamları yetiştirmiş ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini öğretmiş kulüp Galatasaray. Ayrıca canını bu ülke için veren bir kurumdan bahsediyoruz. Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür. Böyle bir kurumu eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmek, onunla işbirliği varmış gibi yorumlar yapmak, görüntüler paylaşmak, onunla yan yana getirmek, dünyanın en saçma işi. Bu büyük bir hadsizlik ve büyük bir gaf! Neden hala FETÖ'nün değirmenine su taşıyacak yakıştırmalar yaparak ülkeyi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz?"

"Beşiktaş Kulübü'nden özür bekliyoruz."

"Beşiktaş'a, büyüklerine her zaman saygılıyız. Neden bu paylaşıma ihtiyaç duydunuz? Bundan ne fayda sağladınız? Beşiktaşlı yöneticilerine bunu soruyorum. Galatasaray camiası sakin olsun. Buna uymayın, prim vermeyin."

"Böyle bir paylaşım yaparak, Türkiye'yi bölmenin yeri ve zamanı değil! Kimsenin yanına yaptıklarını kâr bırakmayacağız. Buna sebep verenlerden hesabını soracağız."

"Daha önce başka bir kulüp de bize bir yakıştırma yapmıştı. Ona da cevap vermiştim ve bir benzetme yapmıştım. Cinayet mahalline ilk katil gelirmiş. Her iki olayı da buna benzetiyorum."

Hakim Ziyech

TETE VE HAKIM ZIYECH AÇIKLAMASI

- Tete transferinde problem var mı?

"Konuyu hukukçularla konuştuk ve bu transferi yaptık. Çalışmalarımız devam ediyor. Tete transferinde risk görmedik. Tete, bizim oyuncumuz ve kısa sürede takıma katılacak."

- Hakim Ziyech transferi?

"Erden Timur konuyu takip ediyor. Olay çok taze, çok fazla detayı bilmiyorum. Biraz bekleyelim biz sizi bu konuda aydınlatırız."