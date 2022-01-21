Miralem Pjanic Juventus dönemine dair açıklamalarda bulundu

21 Ocak 2022 Cuma, 17:17

Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, kariyerinde yaşadıkları anlara dair açıklamalarda bulundu.

Sporx’in aktardığına göre, Miralem Pjanic, Juventus’ta birlikte çalıştığı İtalyan teknik direktör Massimiliano Allegri için övgü dolu sözler söyledi. Pjanic, “Allegri, birlikte çalıştığım en iyi teknik direktör. Onunla kariyerimde büyük adımlar attım. Beni çok daha güçlü bir oyuncu yaptı, futbola başka bir açıdan bakmamı sağladı. Birbirimizi çok iyi anladık” diye konuştu.

“HER ŞEYİ KAZANDIK”

Allegri ile üç harika yıl geçirdiğinden bahseden Pjanic, “Juventus ile her şeyi kazandık. Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı son anda kaçırdık. Kupayı kazanamasak bile unutulmaz maçlar oynayarak finale çıkmak, Serie A (İtalya Ligi) şampiyonluğu, İtalya Kupası ve Süper Kupa’yı kazanmak çılgıncaydı. Harika bir teknik direktöre sahip olan harika bir takımdık” dedi.



Eski Barcelona teknik direktörü Luis Enrique’nin kendisini çok istediğine değinen Bosnalı futbolcu, “Luis Enrique, ne pahasında olursa olsun beni takımında görmek isteyen bir teknik direktördü. Onda özel bir şeyler gördüm. Ne yazık ki sadece bir sezon birlikte çalışabildik. Ancak o bile harikaydı” ifadelerini kullandı.



DİL BİLMENİN ÖNEMİ

Birçok farklı dil bildiğini ve öğrendiği dillerin bir çeşit saygı biçimi olduğunu söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, “Harika bir oyuncu olmak için aynı zamanda harika bir insan olmalısınız. Bana kattıkları nezaket ve verdikleri eğitim için aileme her zaman teşekkür edeceğim. Birçok dil biliyorum. Çünkü bence dil bilmek, içinde bulunduğun ülkeye saygının bir başka şeklidir. Fransa, İtalya ve İspanya’da oynarken o ülkelerin dillerini öğrendim. Onların dilini bilmek zorundaydım. Büyük bir oyuncu olabilirim, taraftarlar tarafından sokakta tanınabilirim ama herkes gibi ben de bir insanım. Diğerlerinden bir farkım yok. Hayattaki en önemli şey, sana saygı duyan insana aynı şekilde saygı duyarak karşılık vermektir” diye konuştu.