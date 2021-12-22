Miralem Pjanic, Beşiktaş'taki geleceğine dair açıklamalarda bulundu

22 Aralık 2021 Çarşamba, 18:34

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalar yaparak Beşiktaş'taki geleceğinden daha birçok konuya kadar sorulara cevap verdi.

Sakatlıktan erken döndüğünü söyleyen Pjanic, "Kendimi daha iyi hissediyorum, sakatlıktan döndüm. Takımın biraz bana ihtiyacı vardı, bu yüzden normalden daha erken döndüm. Daha iyiye gidiyorum, özgüvenim de daha iyiye gidiyor. Şu an takımımızın özgüveni yerine gelmeye başladı" dedi.

"SEZON SONUNA KADAR BURADAYIM"

Takımdaki geleceği zaman zaman oldukça sorgulanan Bosnalı yıldız, "Burada mutluyum. Sezon sonuna kadar buradayım. Burada eğleniyorum. Buradaki güzel ortamı bırakmak istemiyorum. Sezon sonuna kadar ligde ve kupada çok maç var. Bir şeyler kazanmaya çalışacağız. Sezon sonuna kadar, en az Haziran ayına kadar buradayım. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama burada olmaktan mutluyum. Herkesle aram iyi" dedi.

Önder Karaveli ile uyumlu ve iyi bir iletişimle hareket ettiklerini aktaran 31 yaşındaki oyuncu, "Hocamızla iyi bir iletişimimiz var, özgüvenimiz iyiye gitmeye başladı. Hocamız beni iyi tanıyor. Geldiğinden bu yana iletişimimiz iyi. Ben 6 numarada oynamayı seviyorum, bu pozisyonda kendimi daha rahat hissediyorum. Hocamız da bunu biliyor. Bu pozisyonda topa daha fazla dokunuyorum" diye konuştu.

Ligdeki kötü gidişatın ve Sergen Yalçın'ın ayrılığına da değinen Pjanic, "Sergen Yalçın hocamız çok saygı duyduğumuz bir isim. Burada yaptıkları ortada ama futbolda böyle şeyler olabiliyor. Maç maç bakıyoruz, ben iyi bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bulunduğumuz yerden dolayı mutsuzuz ama iyi çalışıyoruz ve bu takımın daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. "Sezon uzun tabii ama önümüzde bir kupa var, daha sonra ise Süper Kupa maçı var. Lig de henüz bitmiş değil. Maç maç bakıyoruz, kazanmak istiyoruz. Şubat, mart gibi yeniden durumumuzu gözden geçirebiliriz" dedi.

"AVRUPA DAHA ORGANİZE"

Son olarak Avrupa ligleri ve Türkiye arasındaki taktiksel farklara değinen başarılı oyuncu, "Taktiksel olarak daha az organize olduğunu söyleyebilirim Türkiye'deki futbolun, Avrupa'ya kıyasla. Türkiye Ligi'nde ise Trabzonspor, iyi bir organizasyona sahip, bu yüzden liderler. Taktiksel organizasyonu sezon boyunca iyi yapan takımlar sezon sonunda şampiyon oluyorlar" ifadelerini kullandı.



