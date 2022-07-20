Mircea Lucescu: 'Bazı kartlardan memnun değilim'
Mircea Lucescu, konuk ettikleri Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.
Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe'yi konuk ettikleri maç sonrası konuştu.
Maçın kendileri açısından kolay bir ortamda oynanmadığını hatırlatarak söze başlayan Lucescu, "Bizim için kolay bir durum değildi. Maç içerisinde bazı kartlardan memnun değilim ama sezonun ilk maçı, genel olarak durumdan memnunum diyebilirim." diye konuştu.
Takım olarak daha iyi seviyeye çıkacaklarına inandığını belirten Rumen hoca, "Ukrayna'ya bu durumda kim gidip oynamak isteyebilir ki? Yakın zamanda potansiyelimizi göreceğiz ve daha iyi olacağımızı söyleyebilirim. Daha fazla taraftar bekliyordum bugün. Çok sayıda Ukraynalı ve Türk taraftar vardı iyi bir atmosfer yarattılar." sözlerini kullandı.
Jorge Jesus'la ilgili gelen soruları yorumlamayı reddeden Lucescu, kendi takımıyla ilgili gelen soruları cevaplamak istediğini belirtti.
Takımda sadece 20 oyuncuları olduğunu hatırlatan deneyimli teknik adam, "Takımımın yüksek bir potansiyeli var. Değişiklikler için uzuns üre bekledim. Risk almamanın bu durumda daha iyi olduğunu düşündüm, bu nedenle bekledim. Sadece 20 oyuncumuz var, rakibimize göre bu konuda dezavantajımız var." açıklamasını yaptı.
Lucescu son olarak ise savunmada yaşanan kritik hatalarla ilgili "Savunmada bu seviyede hatalar yapılabilir, normal karşılama lazım" diyerek açıklamalarını tamamladı.
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