Mircea Lucescu'dan Jorge Jesus'a 'faul' yanıtı: Fauller olacak, abartmaya gerek yok

26 Temmuz 2022 Salı, 20:36

Şampiyonlar Ligi’nde 2. ön eleme turunda Fenerbahçe ile yarın akşam saat 20.00’de karşılaşacak olan Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu basının karşısına geçti.

Tecrübeli Rumen teknik direktör, Jorge Jesus’un faul açıklamasına cevap verirken, iki takımı karşılaştırdı. Lucescu’nun sözleri şu şekilde:

"FUTBOL TABİİ Kİ BU ŞARTLARA BAKMIYOR"

"Biz çok fazla transfer yapamadık. Hatta oyuncu kaybettik. Fenerbahçe birçok oyuncu aldı. Kendi idman tesisleri mevcut. Ayrıca iyi bir seyirci desteği olacak Fenerbahçe’nin arkasında. Bizi kadınlar ve çocuklar destekleyecek sadece. Çünkü erkekler savaşta. Futbol tabii ki bu şartlara bakmıyor. Futbol, sahadaki oyunla neticeleniyor. Bizim Fenerbahçe’ye göre dezavantajlı durumumuz daha fazla. Ancak turu geçmek için elimizden geleni yapacağız."

"BİZİM AÇIMIZDAN OLDUKÇA ZOR BİR MAÇ OLACAK"

"Fenerbahçeli oyuncular çok iyi hazırlandı. Bizim açımızdan oldukça zor bir maç olacak. Koşulları düşündüğümüzde, Ukraynalı futbolcuların yanı sıra akademiden gelen futbolcularla da bir başarı elde etmeye çalışıyoruz."

JORGE JESUS’A FAUL CEVABI

"Fauller tabii ki olacak. Bunu abartmaya gerek yok. 8 aydır hiçbir hazırlık sürecimiz olmadı. Dikkatlice bu maça hazırlanmaya çalıştık. Adil bir oyun oynanması önemli. Hakem durumu abartabiliyor, o kadar faullük bir durum yok. Jesus, tecrübeli ve çok iyi bir teknik direktör. Jesus’un bu maçı doğrudan kazanacağını varsayıp hafife alacağını düşünmüyorum. Geniş bir ekibi olsa da, zor maç olacağını bilecektir."

JORGE JESUS NE DEMİŞTİ?

Jesus, Dinamo Kiev’in ilk maçta çok faul yapmasıyla ilgili gelen soruya, "Yarın 30-40, isterlerse 50 faul yapsınlar. Bu, bizim için iyi bir sinyal. Çünkü bu ofansif olarak bizim iyi olduğumuzu gösteriyor. Yarın daha fazla faul yapmaları gerekiyor" açıklamasını yapmıştı.



