Mircea Lucescu'dan sürpriz hamle: Ukrayna Ligi, Romanya'ya taşınıyor

02 Mart 2022 Çarşamba, 10:28

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırısı sonrası Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ayrılmak istemediğini belirtmesine rağmen kulübünün de isteği doğrultusunda Romanya'ya dönmüştü.

Ülkesine dönen tecrübeli teknik direktörden flaş bir hamle geldi.

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun aktardığı bilgilere göre Mircea Lucescu Ukrayna Ligi'nin bu sezon Romanya'da bitirilmesi için girişimlerde bulundu. Bükreş'teki futbol otoritelerinin ise tecrübeli teknik direktörden gelen bu fikre açık olduğu belirtilenler arasında yer aldı.





