Mircea Lucescu'dan sürpriz hamle: Ukrayna Ligi, Romanya'ya taşınıyor
Rusya'nın saldırmasının ardından Ukrayna'yı terk ederek Romanya'ya giden Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan sürpriz bir hamle geldi. Deneyimli hoca, Ukrayna Ligi'nin Romanya'da bitirilmesi için girişimlerde bulunuyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırısı sonrası Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ayrılmak istemediğini belirtmesine rağmen kulübünün de isteği doğrultusunda Romanya'ya dönmüştü.
Ülkesine dönen tecrübeli teknik direktörden flaş bir hamle geldi.
Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun aktardığı bilgilere göre Mircea Lucescu Ukrayna Ligi'nin bu sezon Romanya'da bitirilmesi için girişimlerde bulundu. Bükreş'teki futbol otoritelerinin ise tecrübeli teknik direktörden gelen bu fikre açık olduğu belirtilenler arasında yer aldı.
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