Trabzonspor'da Edin Visca, son 6 maçta 6 gol attı
Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Visca, son 6 maçta 6 gol attı. Bordo-mavililerin ara dönemde Medipol Başakşehir'den transfer ettiği Visca, bu sezon tüm kulvarlarda 10 gol, 8 asistle 18 gole direkt katkı sağladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Antalyaspor karşısında Trabzonspor, 2-0 galip gelerek yarı finale yükseldi.
Bordo-mavililer 12. dakikada Edin Visca’nın golüyle öne geçerken, bu gol aynı zamanda Boşnak yıldızın son 6 karşılaşmadaki 6. golü oldu.
TOPLAM 18 GOLE DİREKT KATKI
Süper Lig’de art arda Galatasaray, Kasımpaşa, Konyaspor ve Kayserispor maçlarındaki golleriyle takımına direkt olarak 8 puan kazandıran yıldız futbolcu, Türkiye Kupası’nın çeyrek final mücadelesinde de attığı golle kilidi açan isim oldu.
Edin Visca, attığı bu golle son 7 sezon içerisinde 6. kez tüm kulvarlarda toplamda 10 gol barajını geçmeyi başardı. Bordo-mavili futbolcu sadece geçen sezon 6 golde kalmıştı. Visca, bu sezon Süper Lig’de 9, kupada ise 1 gol atarken, yaptığı 8 asistle de toplamda 18 gole direkt katkı sağlamış oldu.
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