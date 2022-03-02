Trabzonspor'da Edin Visca, son 6 maçta 6 gol attı

02 Mart 2022 Çarşamba, 09:58

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Antalyaspor karşısında Trabzonspor, 2-0 galip gelerek yarı finale yükseldi.

Bordo-mavililer 12. dakikada Edin Visca’nın golüyle öne geçerken, bu gol aynı zamanda Boşnak yıldızın son 6 karşılaşmadaki 6. golü oldu.

TOPLAM 18 GOLE DİREKT KATKI

Süper Lig’de art arda Galatasaray, Kasımpaşa, Konyaspor ve Kayserispor maçlarındaki golleriyle takımına direkt olarak 8 puan kazandıran yıldız futbolcu, Türkiye Kupası’nın çeyrek final mücadelesinde de attığı golle kilidi açan isim oldu.

Edin Visca, attığı bu golle son 7 sezon içerisinde 6. kez tüm kulvarlarda toplamda 10 gol barajını geçmeyi başardı. Bordo-mavili futbolcu sadece geçen sezon 6 golde kalmıştı. Visca, bu sezon Süper Lig’de 9, kupada ise 1 gol atarken, yaptığı 8 asistle de toplamda 18 gole direkt katkı sağlamış oldu.