Yuriy Vernydub, Sheriff'teki görevinden ayrılarak Ukrayna'da orduya katıldı

02 Mart 2022 Çarşamba, 10:05

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, Ukrayna için destekler gelmeye devam ediyor. Moldova temsilcisi Sheriff Tiraspol'un teknik direktörü Yuriy Vernydub, Rusya ile savaşan Ukrayna ordusuna katıldı.

1966'da Ukrayna'nın Zytomyr şehrinde doğan Vernydub'un Ukrayna ordusu uniformasıyla çekilen fotoğrafları da sosyal medyada yer aldı.

"UKRAYNA'YI SAVUNMAK İÇİN HAZIRIM"

Telegram üzerinden yayın yapan Zaryalug'a açıklamalarda bulunan Vernydub, "Silahlı Kuvvetlere katıldım. Şu ana kadar bir topçu tugayı haline getirildik. Ne zaman sahaya sürüleceğimizi bilmiyorum. Belki bugün ya da yarın... Nerede olduğu da bilinmiyor. Sadece sıradayım ve Ukrayna'yı savunmak için hazırım" ifadelerini kullandı.

Sheriff'i durumundan haberdar etmediğini belirten teknik direktör, "Kulüp bunları henüz bilmiyor. Bugün rapor vereceğim. Er ya da geç ülkemi savunmak için gittiğimi öğrenecekler. Bugün Genel Direktör Tarkhnishvili ile mevcut durum hakkında görüşeceğim. Beni anlayacağını düşünüyorum çünkü Ukrayna'da yaşananların aynısını Gürcistan'da o da yaşadı. 2008'de Rusya, onun ülkesine savaş açtı. Bu yüzden beni herkesten daha iyi anlar" dedi.

REAL MADRID ZAFERİ OLAY OLMUŞTU

Yuriy Vernydub'un çalıştırdığı Sheriff, 28 Eylül 2021'de Real madrid'i Bernabeu'da 2-1 yenerek en büyük sürprizlerden birine imza atmıştı. Inter ile oynadığı iki maçı da kaybeden Moldova temsilcisi bu sezon 6 maçta 7 puan toplamış ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmıştı.