Yuriy Vernydub, Sheriff'teki görevinden ayrılarak Ukrayna'da orduya katıldı
Moldova temsilcisi Sheriff Tiraspol'un teknik direktörü Yuriy Vernydub, Ukrayna ordusuna katıldı. Vernydub, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Real Madrid'i elemesiyle gündeme damgasını vurmuştu.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, Ukrayna için destekler gelmeye devam ediyor. Moldova temsilcisi Sheriff Tiraspol'un teknik direktörü Yuriy Vernydub, Rusya ile savaşan Ukrayna ordusuna katıldı.
1966'da Ukrayna'nın Zytomyr şehrinde doğan Vernydub'un Ukrayna ordusu uniformasıyla çekilen fotoğrafları da sosyal medyada yer aldı.
"UKRAYNA'YI SAVUNMAK İÇİN HAZIRIM"
Telegram üzerinden yayın yapan Zaryalug'a açıklamalarda bulunan Vernydub, "Silahlı Kuvvetlere katıldım. Şu ana kadar bir topçu tugayı haline getirildik. Ne zaman sahaya sürüleceğimizi bilmiyorum. Belki bugün ya da yarın... Nerede olduğu da bilinmiyor. Sadece sıradayım ve Ukrayna'yı savunmak için hazırım" ifadelerini kullandı.
Sheriff'i durumundan haberdar etmediğini belirten teknik direktör, "Kulüp bunları henüz bilmiyor. Bugün rapor vereceğim. Er ya da geç ülkemi savunmak için gittiğimi öğrenecekler. Bugün Genel Direktör Tarkhnishvili ile mevcut durum hakkında görüşeceğim. Beni anlayacağını düşünüyorum çünkü Ukrayna'da yaşananların aynısını Gürcistan'da o da yaşadı. 2008'de Rusya, onun ülkesine savaş açtı. Bu yüzden beni herkesten daha iyi anlar" dedi.
REAL MADRID ZAFERİ OLAY OLMUŞTU
Yuriy Vernydub'un çalıştırdığı Sheriff, 28 Eylül 2021'de Real madrid'i Bernabeu'da 2-1 yenerek en büyük sürprizlerden birine imza atmıştı. Inter ile oynadığı iki maçı da kaybeden Moldova temsilcisi bu sezon 6 maçta 7 puan toplamış ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmıştı.
İlgili Haberler
- Yargıtay'dan Galatasaray Adası kararı
- Burak Elmas’tan Arda Turan'a Fatih Terim eleştirisi: "Daha sorumlu davranmasını beklerdim"
- Trabzonspor'da Edin Visca, son 6 maçta 6 gol attı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
En Çok Okunan Haberler
- İlber Ortaylı isyan etti
- 'Erdoğan yanlış hesapladı'
- Petrol fiyatlarında durdurulamayan yükseliş
- Washington Post'tan çarpıcı Montrö değerlendirmesi
- Bakan Koca 'beklenen açıklama' demişti
- Harkov’da polis merkezi vuruldu
- Borsa güne yükselişle başladı
- Eşine kürekle şiddet uyguladı, 'Mağdur olan benim' dedi
- Ayvalık Belediye Başkanı'ndan zeytin düzenlemesine tepki
- Instagram'dan işitme engelliler için yeni adım