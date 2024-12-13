Mircea Lucescu'dan Türkiye'nin kurası için flaş yorum: 'Zor falan değil'

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki grubunu değerlendirdi.

Mircea Lucescu'dan Türkiye'nin kurası için flaş yorum: 'Zor falan değil'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2024 - 17:18

Mircea Lucescu, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki grubunu yorumladı.

Türkiye'nin zor bir gruba düşmediğini söyleyen Lucescu, "Roma'dayken Montella'ya karşı oynadım ve kendisini çok başarılı buluyorum. Türkiye favorilerden birisi olabilir, çok iyi oyuncuları var. Zor grup mu? Zor grup dediğiniz nedir ki? Gürcistan'ı zaten yendiniz. İspanya gelirse zor olabilir" dedi.

Mücadelenin önemine dikkat çeken Lucescu, "Tüm gruplar zordur, savaşmak ve mücadele etmek zorundasınız. Belki sadece İspanya 'kolay grup' diyebilir" sözlerini sarf etti.


Etiketler: #2026 Dünya Kupası Elemeleri #Mircea Lucescu #A Milli Takım

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