Mısır'daki 'sınav' skandalı sonrası Mostafa Mohamed'den ilk açıklama geldi

27 Ocak 2022 Perşembe, 09:21

Mostafa Mohamed’in öğrencisi olduğu eğitim enstitüsündeki sınava, onun yerine bir başkasının girdiği ortaya çıkmış, Galatasaraylı futbolcunun arkadaşı olduğu iddia edilen şahıs gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili olarak futbolcunun ilk sözleri belli oldu.

Mısır'ın Al-Masry Al-Youm gazetesinin haberine göre Mostafa Mohamed, kendisinin yerine bir başkasının sınava girmesi konusunda bir bilgisinin olmadığını söyledi. Kamerun’daki Afrika Uluslar Kupası’nda milli takımın kampında bulunan futbolcunun, burada takım arkadaşları ve milli takım direktörüne bu olayla ya da bu kişiyle ilgili bir şey bilmediğini söylediği belirtildi.

Mostafa Mohamed’in, özellikle resmi bir turnuvada Mısır Milli Takımı adına oynadığı bir dönemde böyle bir şey yapmasının kendisi için mantıksız bir şey olacağını vurguladığı ifade edildi. Mısır Yüksek Öğrenim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa, yaşananlarla ilgili soruşturma yürütüldüğünün doğrulandığı kaydedildi.

Mısır Yükseköğretim Kurumu da olayın eğitimle ilgili yaptırımını açıkladı. Buna göre; sınava kendisi yerine başkasını sokan öğrencinin okulla ilişiği kesiliyor ve adli yargıya sevk ediliyor. Enstitünün eğitim yönetmeliği de öğrencinin ilişiğinin kesilmesine kadar varan bir ceza ön görüyor. Mohamed'in Afrika Kupası sonrası ülkesine dönmek yerine direkt olarak Türkiye'ye geçeceği iddia edildi. Böylece gözaltına alınmaktan kurtulmayı planladığı konuşuluyor.

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Uzmanlar, sınava başkasının yerine girme konusunda TCK'da yasal bir düzenleme olmadığını, konunun belgede sahtecilik ve iftira suçları kapsamında değerlendirileceğini belirtiyor. Buna göre; kişi veya kişiler 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası alıyor.