Beşiktaş'tan Cyle Larin açıklaması: Şartlarımıza uyarsa kalacak
Adı Galatasaray ile anılan Cyle Larin için Beşiktaş'tan açıklama geldi. Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, "Larin şartlarımıza uyarsa kalacak" dedi.
Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon yaşayan Galatasaray'ın ara transfer döneminde Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'le ilgilendiği iddia ediliyor. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Galatasaray ile görüşmeler yaptığı iddia edilen Cyle Larin için açıklamalarda bulundu.
Ajansspor'da yer alan habere göre; Kazancı, şu an Atiba ile birlikte Kanada Milli Takımı'nda yer alan Larin'in kiminle görüştüğünü bilmediklerini söyledi.
'LARIN ŞARTLARIMIZA UYARSA KALIR'
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncular arasında yer alan ve yönetimin şartları uyduğu takdirde yola devam etmek istediği Larin‘in Galatasaray ile görüştüğü iddiaları hakkında Kazancı, şunları söyledi:
"Larin'in menajerinin kiminle görüştüğünü bilemeyiz. Haberimiz de yok. Larin, şartlarımıza uyarsa takımda kalacak. Uymazsa karar kendisinindir"
'SALİH GİTMEK İSTERSE KONUŞURUZ'
Adı İttifak Konyaspor ile anılan Salin Uçan için de konuşan Ceyhun Kazancı, "Şu an ne kendisinden ne de bizden ona yapılmış bir öneri var. Salih, ayrılmak isterse konuşuruz" dedi.
Sezon başında büyük beklentilerle Aytemiz Alanyaspor'dan bonservis bedeli alınmadan transfer edilen Salih Uçan, bugüne kadar istenilen performansı veremedi.
'KADRO DIŞILARA BİR TEKLİF YOK'
Kazancı, uzun zamandır kadro dışı bulunan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala için resmi bir teklif olmadığını da belirterek, "Sezon sonuna kadar bu oyuncular kalacak gibi görünüyor" diye konuştu.
Video Haberler
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
En Çok Okunan Haberler
- Fed öncesi piyasalarda son durum
- Motosikletin arkasındaki kardan adam ile şehir turu attı
- Gamze'ye acı veda: Anne-babası gözaltında
- Beşiktaş'tan Larin açıklaması!
- 'Reklamı gördü yayınlamaktan vazgeçti'
- Faik Öztrak’tan AKP’li Çelik’e çok sert İstanbul yanıtı
- Mahkumun ailesine 'İtirafçı ol' baskısı iddiası yargıda
- Koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka 80 bine dayandı
- Taraftardan Vitor Pereira'ya yoğun tepki!
- Galatasaray'da ayrılık! Resmi açıklama geldi