Beşiktaş'tan Cyle Larin açıklaması: Şartlarımıza uyarsa kalacak

26 Ocak 2022 Çarşamba, 18:19

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon yaşayan Galatasaray'ın ara transfer döneminde Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'le ilgilendiği iddia ediliyor. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Galatasaray ile görüşmeler yaptığı iddia edilen Cyle Larin için açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Kazancı, şu an Atiba ile birlikte Kanada Milli Takımı'nda yer alan Larin'in kiminle görüştüğünü bilmediklerini söyledi.

'LARIN ŞARTLARIMIZA UYARSA KALIR'

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncular arasında yer alan ve yönetimin şartları uyduğu takdirde yola devam etmek istediği Larin‘in Galatasaray ile görüştüğü iddiaları hakkında Kazancı, şunları söyledi:

"Larin'in menajerinin kiminle görüştüğünü bilemeyiz. Haberimiz de yok. Larin, şartlarımıza uyarsa takımda kalacak. Uymazsa karar kendisinindir"

'SALİH GİTMEK İSTERSE KONUŞURUZ'

Adı İttifak Konyaspor ile anılan Salin Uçan için de konuşan Ceyhun Kazancı, "Şu an ne kendisinden ne de bizden ona yapılmış bir öneri var. Salih, ayrılmak isterse konuşuruz" dedi.

Sezon başında büyük beklentilerle Aytemiz Alanyaspor'dan bonservis bedeli alınmadan transfer edilen Salih Uçan, bugüne kadar istenilen performansı veremedi.

'KADRO DIŞILARA BİR TEKLİF YOK'

Kazancı, uzun zamandır kadro dışı bulunan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala için resmi bir teklif olmadığını da belirterek, "Sezon sonuna kadar bu oyuncular kalacak gibi görünüyor" diye konuştu.