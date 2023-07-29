Ali Koç'tan 5 yıldızlı forma açıklaması

Yayınlanma: 29.07.2023 - 15:33

Güncelleme: 29.07.2023 - 16:05

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"9. seneye şampiyonluk özlemimiz taşındı. Son 12 yılın en iyi puan ortalamadı, 122 gol... Son 5 yılın şampiyonundan daha çok puan topladık. Avrupa'da 50. sıralara geldik. Sevilla'yı tek yenen takımız. 10 yıldır alamadığımız Türkiye Kupası'nı aldık. Bu açıdan bakarsak başarılı bir sezonu geride bıraktık.

"BAŞARISIZ BİR SEZON DENİLEBİLİR"

Derbi performansı... Büyük bir şampiyonluk beklentisi, erken şampiyonluk sözleri... Dünya Kupası'na kadar çok iyi oyun tarzı. Düşme hattındaki takımlara sahamızda kaybettiğimiz puanlar... Bu taraftan bakınca da başarısız bir sezon denilebilir.

"BU DA BİZE NASİP OLDU"

Herhalde bahtımız, şansımız da yaver gitmiyor. Vitor Pereira ile 3'lü savunma oynuyor diye yolları ayırdık. Hayatında 3'lü oynatmamış hoca, bizde 3'lü oynatmaya başladı. Hoca ile ilk konuşurken ilk sorumuz '3'lü oynatmıyorsun?' dimi oldu. 'Neden böyle yapıyorsun?' dediğimiz de ise 'Siz anlamıyorsunuz, ben 3'lü oynatmıyorum' dedi. Bu da bize nasip oldu.

"2-3 TANE DAHA NOKTA ATIŞIMIZ VAR"

Bu sene şu ana kadar iyi bir transfer planlaması yaptık. İsmail Kartal, Mario Branco, yardımcısı Okan Özkan ve Selahattin Baki ile yoğun bir çalışma yaptık. 2-3 tane daha nokta atışımız var, onları da inşallah önümüzdeki haftalarda halledeceğiz.

"FENERBAHÇE'NİN EN BÜYÜK RAKİBİ CAMİANIN KENDİSİ"

Hocamıza, takıma sahip çıkmak durumundayız. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi, Fenerbahçe camiasının kendisi. En ufak bir olayı, en büyük reaksiyonla yaşar olduk. Bu olumlu ve olumsuz böyle.

"BU KONU FENERBAHÇE - GALATASARAY KAVGASI DEĞİL"

1959 öncesi şampiyonluklar bizim için nettir. Biz hakkımızın peşindeyiz. Efsanelerimizin sahada akıttığı terlerin peşindeyiz. Sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için önemli bir konu bu. Fenerbahçe-Galatasaray kavgası değil. Arşivler tarafsız bir şekilde, oldu bittiye gelmeden incelensin.

5 YILDIZLI FORMA AÇIKLAMASI

5 yıldızlı armamızın olduğu formalarla maça çıkacağımızı ifade etmiştik. Bu karar almamızın sebebi; TFF'ye yaptığımız başvurunun üzerinden uzun bir sürenin geçmesiydi. Kupa seramonisine 5 yıldızlı formayla çıktı, Zimbru maçına 5 yıldızlı formayla çıktık. TFF tarafından komisyon kurulmamış olsaydı sonuna kadar 5 yıldızlı formayla devam edecektik. Bunun puan silme cezasından küme düşmeye kadar cezası var. Geldiğimiz noktada TFF'nin yaklaşımını son derece doğru buluyoruz. Bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız."