Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert eleştiriler

Yayınlanma: 24.06.2023 - 11:18

Güncelleme: 24.06.2023 - 11:18

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulübün gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki gösterdi. Yıldırım, "Gelecek yılki genel kurulda başkan adayları çıkacak. En doğru adayı camia destekleyecektir. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. Ali Bey ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. 'Aday çıksın kongre yaparım.' jestlerinden kendini kurtar. Kendini ve Fenerbahçe'yi küçültüyorsun. Aday çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım" dedi.

"HERKES HADDİNİ BİLSİN"

Yıldırım, Ali Koç'a seslenip, "Camiayı zorlama. Herkes haddini bilsin. FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den maddi kazanç sağlamış insanlar aday olursa, orada bulunurum ve aday olurum. Bunlar bu kulübe giremezler. FETÖ olaylarıyla sağlıklı büyüyeceğimiz şartları kaybettik. Sıkıntıların asıl nedeni FETÖ kumpaslarıdır" diye konuştu.

"VERİLEN SÖZLER NEREDE?"

Yıldırım, "Fenerbahçe ile ilişkimi kestim. Yeni bir hayat kurdum. Ben emekli oldum. Verilen sözler nerede? Başkan, 'Aday çıksın kongre yapacağım.' diyor. Fenerbahçe'nin geldiği durum çok acı. Kongredeki konuşmalar bizi üzdü. Cevap vermek istedik. Fenerbahçe yönetimi 5 senedir çok güçsüz. Ali Bey'in şahsıyla bu iş yürümez. Güven oyu iste kongrede. Bunlardan korkmamak lazım. Ali Bey güven oyu almazsa herhangi bir başarısızlıkta herkes ayağa kalkacak" dedi.

"FENERBAHÇE ŞİMDİ KOÇSPOR"

Aziz Yıldırım, "Kulübü 3 milyar lira borçla bıraktık. Şu an borç 7,6 milyar lira. Genel kurulda yüzde 30 fazla harcama yetkisi aldı ve borç 9,9 milyar lira olacak. Faiz de var. Borç seçimden sonra 12 milyar lirayı bulur. Satın ve ödeyin borçları. Satamazsanız ben alacağım. Fenerbahçe borç batağındadır. Bunu siz yaptınız. Ali Koç'a kulübe ne kadar para verdi? Açıklasın da teşekkür edelim. Fenerbahçe şimdi Koçspor. Böyle saçmalık olur mu? Başkası başkan olursa bu sponsorluklar devam edecek mi? Kulübün kongrede malvarlıklarını satışa çıkarsınlar. Hepsini alacağım. Fenerbahçe'nin borcunu sıfırlayacağım. Bizim dönemimiz için borç fazla ise ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"MURAT ÜLKER'İ DESTEKLERİM"

Yıldırım, "Gönlümden geçen başkan adayı Murat Ülker'dir. Benim dostumdur. Bütün Fenerbahçeliler tarafından bilinen büyük bir Fenerbahçeli. Başkan olmasını çok istiyorum. Çok katkısı olacağını düşünüyorum. Bu onun verebileceği bir karardır. Eğer karar verirse, tüm gücümle onu desteklerim. 3 Temmuz sürecinde en büyük maddi desteği Murat Ülker ve Ülker ailesi verdi" dedi.

"KİM SUÇLARSA ALNINI KARIŞLARIM"

Ali Koç'un mali konularda kendisini suçlaması hakkında Yıldırım, "Beni her şeyde suçlayabilirsiniz, mali konularda suçlayamazsınız. 16 milyon dolar bütçeyi 250 milyon dolar yaptım. Varsa çalınan bir şey, bizi mahkemeye verirsin. Onu anlatırım. Bizi maddi olarak kim suçlarsa alnını karışlarım. Fenerbahçe'ye borç bırakmışsam ödeyeceğim. Onlar gittikten sonra kimler hesap soracak, bunu göreceğiz" diye konuştu.

Aziz Yıldırım, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kulüp için 50 milyon lira istediğini ve aldığını belirtip, "Bizim siyasette yerimiz yok. Yönlendiremezsin, burada kavga çıkar. Fenerbahçe'ye ve ülkeye zarar verirsin. Fenerbahçe'nin siyasetle kavga etmeye hakkı yok. Daima onlarla iyi geçinmelisiniz" dedi.