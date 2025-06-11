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Mitrovic hat-trick yaptı: Sırbistan rahat kazandı!

Mitrovic hat-trick yaptı: Sırbistan rahat kazandı!

11.06.2025 09:50:00
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Cumhuriyet Spor
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Mitrovic hat-trick yaptı: Sırbistan rahat kazandı!

Sırbistan, Alexsandar Mitrovic'in hat-trick yaptığı maçta Andorra'yı 3-0 mağlup etti.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu maçında Sırbistan ile Andorra karşı karşıya geldi. Dubocica Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sırbistan 3-0 kazandı.

Sırbistanın galibiyet golleri 12,24 ve 53'üncü dakikalarda Alexsandar Mitrovic tarafından kaydedildi.

Yıldız santrfor Mitrovic, 1 golü penaltı olmak üzere yaptığı bu hat-trick ile takımına gruplardaki ilk galibiyetini getirdi.

Sırbistan, gruplarda oynadığı ilk maçında Arnavutluk ile berabere kalmıştı. Bu galibiyet ile Sırbistan puanını 4'e çıkardı.

Gruptaki 4. maçını oynayan Andorra ise yeniden mağlup oldu. Grup aşamasında henüz puanla tanışamayan Andorra, şu ana kadar hiç gol katedemedi.

Sırbistan bir sonraki maçında 6 Eylül'de Letonya ile karşılaşacak.

Andorra ise bir sonraki maçını 6 Eylül tarihinde İngiltere karşısında oynayacak.

İlgili Konular: #Sırbistan #Andorra

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