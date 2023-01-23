MKE Ankaragücü, Eren Derdiyok ile yollarını ayırdı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 18:45

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 18:45

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda kadromuza dahil olan profesyonel futbolcumuz Eren Derdiyok ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Eren Derdiyok'a tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de daha önce Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe'de oynayan Eren, MKE Ankaragücü formasıyla çıktığı 32 maçta 10 gol attı.