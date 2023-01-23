MKE Ankaragücü, Eren Derdiyok ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 34 yaşındaki santrfor Eren Derdiyok'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda kadromuza dahil olan profesyonel futbolcumuz Eren Derdiyok ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Eren Derdiyok'a tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'de daha önce Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe'de oynayan Eren, MKE Ankaragücü formasıyla çıktığı 32 maçta 10 gol attı.
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