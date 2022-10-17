MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nün konuğu oluyor. MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
17 Ekim Pazartesi günü (bu akşam) saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Ligde oynadığı son karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü deplasmanında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, ligde 1 maç eksiğiyle haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Ayak bileğinde burkulma yaşayan Emre Mor da kafilede yer almadı.
Öte yandan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ferdi, kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir müsabakasında takımını yalnız bırakacak.
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