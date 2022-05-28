MKE Ankaragücü, Gürcü sol kanat oyuncusu Giorgi Beridze'yi transfer etti
Spor Toto Süper Lig'e yükselen başkent ekibi MKE Ankaragücü, kadrosunu güçlendirmek adına kanat oyuncusu Giorgi Beridze'yi transfer etti.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü, kadrosunu Gürcü kanat oyuncusu Giorgi Beridze'yle güçlendirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Macaristan'ın Ujpest Kulübünde forma giyen ve Gürcistan Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı. İmza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Vekili İsmail Mert Fırat ile Futbol Koordinatörü Emre Yıldız'ın da katıldığı ifade edildi.
Toplam 2 sezon formasını giydiği Ujpest'le Macaristan 1. Futbol Ligi'nde 51 maça çıkan Beridze, 17 gol kaydetti.
???????????? ??????????????— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) May 28, 2022
Ankaragücümüzde!
https://t.co/JywjWvNWld pic.twitter.com/AGHNUT4P0H
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