MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, taraftardan destek istedi

14 Ocak 2022 Cuma, 10:25

Dalcı, kulübün Beştepe Tesisleri'nde gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi.

Konuşmayı çok seven birisi olmadığını anlatan Dalcı, "Şu an çok konuşmanın bir anlamı yok ancak şampiyon olunca da en çok ben konuşurum. Taraftar tepki verebilir. Onlara karşı bugüne kadar hiç saygısızlığım olmadı. Ben Ulus'ta, Kızılay'da sürekli gezen biriyim. Hiçbir taraftardan tepki görmedim tam tersi ilgi gösterdiler. Futbolun doğasında eleştiri vardır. İyi sonuçlar geldikçe tribünlerdeki tepki de biter. Onların desteğine ihtiyacımız var. Şu an 39 puandayız ve 2. sıradayız. Başarılı olduğumu söyleyemem ama asla başarısız da değiliz. Hedefimizin 6 puan gerisindeyiz ancak bunu da kapatırız" ifadelerini kullandı.

Spor Toto 1. Lig'in zorluğuna dikkati çeken Dalcı, birçok istatistikte lider olduklarını aktararak, "En çok pozisyona giren, duran toptan en çok gol atıp en az gol yiyen takımız. İkili mücadele kazanma oranında en iyi takımlardan biriyiz. Ligin en az gol yiyen takımıyız. Taraftarımız bize inansın." dedi.

Dalcı, takımın tecrübeli ismi Tiago Pinto'nun sakatlığından dolayı bu haftada forma giyemeyeceğini söyledi.

Altyapıdan oyunculara şans vermediği eleştirilerine kesinlikle katılmadığını söyleyen Dalcı, kendisinin Türk futboluna kazandırdığı isimlerin ortada olduğunu dile getirdi.

Takımın tecrübeli isimleri Aatıf Chahechouhe ile Eren Deriyok'u da öven Dalcı, ikilinin sarı-lacivertli ekibe büyük katkı verdiğini vurgulayarak, "Şu an ikisi de önemli karakter ortaya koyuyor. Mesela Aatıf'ı 17 hafta kulübede oturttuk. Böyle bir oyuncuyu yedek bekletmek kolay değil. Hep yardımcı oldular bize. İşlerine saygı gösteren isimler. 'Yeter ki takım Süper Lige çıksın' düşüncesindeler" şeklinde konuştu.

"SADECE 1,7 MİLYON AVRO DÖVİZ BORCUMUZ VAR"

MKE Ankaragücü Kulübü Genel Saymanı ve Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin, sarı-lacivertli kulübün 1,7 milyon avro döviz borcu kaldığını dile getirdi.

Transfer yasağına konu olan miktarın da bu olduğunu anlatan Bilgin, "Göreve gelir gelmez ilk odaklandığımız döviz borçları oldu. Geldiğimiz noktada sadece 1,7 milyon avro döviz borcumuz var. Şu an geçmiş dönemden kalan 7 futbolcu ve iki kulübe toplam 1,7 milyon avro borcumuz mevcut. Ödemeler için görüşmelerimiz devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Yeni bir projeyle kendi forma markalarını oluşturacaklarını ve Ankaragücü Store mağazalarına büyük önem vereceklerini vurgulayan Bilgin, bu mağazaların ilk defa kendi dönemlerinde kara geçtiğini sözlerine ekledi.