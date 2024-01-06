MKE Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 06.01.2024 - 09:47

Güncelleme: 06.01.2024 - 09:47

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olacak.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Abdullah Avcı yönetiminde son 3 lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor haftaya 30 puanla 3. sırada girdi.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta yenilmedi. Son mağlubiyetini Bitexen Antalyaspor karşısında alan teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki başkent ekibi, Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 yendikten sonraki 4 maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ligde 20 puanı bulunan ve haftaya 11. sırada giren MKE Ankaragücü, bu sezon sahasındaki 9 maçta, 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

MUHTEMEL 11'LER

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Kaan, Pedrinho, Morutan, Efkan, Cephas, Bajic.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Rayyan Baniya, Mendy, Eren, Kourbelis, Berat, Visca, Bakasetas, Bardhi, Onuachu.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Stefano Denswil, Umut Bozok, Göktan Gürpüz, Joaquin Fernandez ve Mislav Orsic'in sakatlıkları devam ediyor. Trezeguet ve Nicolas Pepe ise ülkelerinin milli takımlarında oldukları için bu maçta forma giyemeyecek.

MKE ANKARAGÜCÜ EKSİKLERİ

MKE Ankaragücü, 4 önemli oyuncusundan yoksun olarak Trabzonspor karşısına çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, Afrika Uluslar Kupası için ülke milli takımlarına giden Ali Sowe (Gambiya) ile Garry Rodrigues'in (Yeşil Burun Adaları) yanı sıra, sakatlıkları devam eden Tolga Ciğerci ile Alper Uludağ bu maçta forma giyemeyecek.

EV SAHİBİ TARAFTARLAR YOK

MKE Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının ikincisini Trabzonspor maçında çekecek.

Karşılaşmada ev sahibi ekibin taraftarları yer alamayacak. Trabzonspor taraftarı ise deplasman tribününde, kendilerine ayrılan yerde maçı takip edebilecek.

BELÖZOĞLU VE AVCI 4. KEZ

Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerlerinde birbirlerine 4. kez rakip olacak.

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başındayken Avcı'nın Trabzonspor'una karşı 3 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda iki teknik adamın çalıştırdığı takımlar birer galibiyet alırken, bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.