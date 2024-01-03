Trabzonspor'dan Stefano Denswil açıklaması!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 14:05

Güncelleme: 03.01.2024 - 14:05

Trabzonspor, Stefano Denswil'in sol alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Bordo-mavili ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A takımımızın dün (2 Ocak Salı) günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefona Denswill'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır"