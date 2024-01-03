Yusuf Özdemir'den Galatasaray ve Trabzonspor açıklaması!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 13:57

Güncelleme: 03.01.2024 - 13:57

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a 15 maçta 2 gol ve 3 asistlik performansıyla katkı sağlayan Yusuf Özdemir, transferin de gözdesi durumunda.

Sezona Ömer Erdoğan'la başlayan Alanyaspor, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından 46 yaşındaki teknik direktörle yollarını ayırmıştı. İstanbulspor'dan ayrılan teknik direktör Fatih Tekke'yi takımın başına getiren Akdeniz ekibi, Süper Lig'deki son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ilk yarıyı moralli bitirdi.

Alanyaspor'un bu süre zarfında en çok konuşulan isimlerinden biri de 21 yaşındaki genç yıldız adayı Yusuf Özdemir oldu. 15 maçta 2 gol ve 3 asistlik performansıyla takımına katkı veren Özdemir, Hürriyet Gazetesi'ne hedeflerini açıkladı.

"YILDIZLAR BİZİ MOTİVE EDİYOR"

"Şu an 20 puanımız var, çok daha fazlası da olabilirdi" diyen Yusuf Özdemir, "Sezona ilk 4-5 hafta inanılmaz iyi bir şekilde başladık ama son dakikalarda yediğimiz şanssız gollerle puanlar kaybettik. Ondan sonra teknik direktör değişikliği oldu. 20 puandan çok daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Yeni bir takım olduğumuz için sezon başında bazı şeyler uzun sürdü. 20 puanın üzerinde bir puan toplamamız lazımdı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi üst düzey takımlar bu sene yıldız oyuncuları kadrosuna kattı. Önceden her takımda 1-2 yıldız oyuncu olurdu. Ama bu sene her takımda en az 4-5 yıldız oyuncu görebiliyoruz. Kurdaki dalgalanmadan dolayı Anadolu takımları biraz sıkıntı yaşıyor. Bu kadar yıldızın ülkemize gelmesi bizi daha fazla motive ediyor ve konsantremizi daha fazla artırıyor. Avrupa'da izlediğimiz yıldız oyuncular ülkemize geldiği zaman mutlu oluyoruz" dedi.

"AVRUPA OLUR MU?"

Ligin ikinci yarısı için hedeflerini anlatan 21 yaşındaki futbolcu, "Her takımın istediği gibi biz de yukarılara tırmanmak istiyoruz. Maç maç gidiyoruz ve öncelikle alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Daha rahat bir sezon geçirmek için kendimizi ilk 8'in içine atmayı hedefliyoruz. Avrupa hedefi hakkında hiç konuşmadık ama Beşiktaş galibiyetinden sonra takım içerisinde inanılmaz bir hava yakaladık. Takım içerisinde kendi aramızda konuştuğumuz zaman 'Acaba Avrupa olur mu?' muhabbetleri geçmeye başladı. Umarım Avrupa hedefimiz de olur" yorumunda bulundu.

"TAM BİR BÜTÜN OLDUK"

Fatih Tekke'nin oyuncusuna inanılmaz bir şekilde özgüven verdiğini ve oyuncunun bu özgüvenle, yapacağı şeyleri çok daha rahat yapabildiğini söyleyen Özdemir şöyle konuştu:

"Fatih Hoca, oyuncusuna çok iyi dokunuşlar yapıyor. Yurtdışında önemli ekiplerde oynadı ve Avrupa Kupası kazandı. Fatih Hoca'yla çalışmak, şu an bizim için bir şans demek istiyorum. Fatih Hoca'nın Alanyaspor'a geleceğini duyunca heyecanlanmıştık. Fatih Hoca, geldiğinde 'biz birlik olacağız' olgusunu çok güzel bir şekilde oturttu. Şu an oynayan ve oynamayan oyuncular dahil herkes memnun. Antrenmanlarda ve maçlarda tam bir bütün olduk. Bunun devamının da geleceğini düşünüyorum."





"FARIOLI BİZİM İÇİN ŞANSTI"

Yusuf Özdemir, Alanyaspor'da birlikte çalıştığı Francesco Farioli için, "Şu ana kadar 6-7 tane hocayla çalıştım. Farioli; özverili, çalışkan, disipline çok iyi bir şekilde önem veren, antrenmanları oyuncuya sevdiren bir teknik direktördü. O, bizim için inanılmaz bir şanstı. Çalışmasının meyvesini şu an zaten Fransa'da alıyor. Onunla da çalıştığımız için bu konuda çok şanslıyız. Farioli, isme bakmıyordu. Eğer antrenmanda onun söylediklerini algılar ve yaparsan oynatıyordu. Ben İnegölspor'a kiralık olarak gitmiştim. Geri geldiğimde beni oynatmaya başlamıştı. Farioli, tamamen antrenmandaki özveri, çalışkanlık, sahadaki hırs, hocadan bir şeyler alma isteği, maçta gösterdiğin performans gibi her şeye bakıyordu" sözlerini sarf etti.

22 yaşındaki futbolcu sözlerine, "Beşiktaş maçında sağ kanattan takım arkadaşım Oğuz, bana orta açtı. Zaten Amartey'in fazla özgüvenli olduğunu biliyor ve hissediyordum. Amartey'in, topa vurmak yerine kontrol etmek isteyeceğini düşündüm. Topu iyi kontrol edemeyince fırsatçılığımı konuşturdum. Dar açıdan çok güzel bir gol oldu benim için. O golü attıktan sonra daha bir öz güven geldi ve motive oldum. Deplasmandaki ilk golümdü. Daha önce büyük takımlardan Trabzonspor'a gol atmıştım, bu da ikinci oldu. Kendimi tarifi olmayacak şekilde inanılmaz iyi hissettim. Fatih Hocam, bize, 'Şu an kendi kapasitenizin farkında değilsiniz. Çok daha iyisini yapabilirsiniz' diyordu. Bunu geldiği ilk günden beri bize söylüyor ve bizi çok iyi şekilde motive ediyor. Antrenmanlarla ve maçtan sonraki analizlerle bizleri en iyi şekilde hazırlıyor. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Zaten bu düşünceyle maça çıktığınız zaman kazanıyorsunuz. Gidip 1 puan alıp gelelim düşüncesiyle asla sahaya çıkmıyoruz" şeklinde devam etti.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR

Transfer konusunda görüşlerini aktaran ve, "Geçtiğimiz aylarda ismin Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok Süper Lig ekibiyle anılmıştı. Transfer iddialarıyla ilgili ne düşünüyorsun?" sorusuna cevap veren genç oyuncu, "Galatasaray ve Trabzonspor'un benimle ilgilendiğine dair haberler bana da geldi ama ben Alanyaspor'un oyuncusuyum. Sözleşmem devam ediyor. Çocukluğum burada geçti. Alanyaspor'un altyapısında yetiştim ve burası bana emek verdi. Ben de bu emeğin karşılığını onlara vermeye çalışıyorum. Bir gün Alanyaspor'a iyi bir bonservis kazandırarak gitmek istiyorum. Böyle takımların ilgilendiğini duyunca insan daha motive oluyor. İsmimin büyük takımlarla anılması güzel ve herkesin hayal ettiği şeylerdir" dedi.

A MİLLİ TAKIM

A Milli Takım için konuşan Yusuf Özdemir, "A Milli Takım, her futbolcunun hayal ettiği ve hayaliyle yaşadığı bir yer. Milli takıma gitmek öyle kolay değil. A Milli Takıma gitmeyi ben de hedefliyorum. Bunun zor olduğunu biliyorum ama daha fazla çalışıp, ekstra antrenmanlar yaparak inşallah bir gün o formayı giyerim. Türkiye'de yıllardır sol bek sıkıntısı çekiliyor. Milli takımdaki sol bek pozisyonunu yıllarca Caner Erkin götürmüştü. İnşallah bizler sol bek pozisyonunu doldururuz. EURO 2024'te oynamak istiyorum. Bu konuda beklentim var" değerlendirmesinde bulundu.