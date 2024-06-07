MKE Ankaragücü'nde ayrılık
MKE Ankaragücü'nde sportif direktör Yılmaz Bal ile yollar ayrıldı.
MKE Ankaragücü Kulübü, futbol takımının sportif direktörü Yılmaz Bal'ın görevine son verildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Yılmaz Bal'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
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