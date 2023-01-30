MKE Ankaragücü'nde futbol koordinatörü Emre Barış Yıldız görevi bıraktı
MKE Ankaragücü Kulübü, futbol koordinatörü Emre Yıldız ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, futbol koordinatörü Emre Barış Yıldız'ın görevini bıraktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücümüzde futbol koordinatörlüğü görevini yürüten ve kulübümüzden ayrılma kararı alan Emre Barış Yıldız'a vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
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